Serdar Tatlı, MHK Başkanlığından istifa etti

Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.

Demirören Haber Ajansı (DHA), Tatlı'nın bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası istifa kararı aldığını bildirdi.

DHA'ya göre, son dönemde TFF'den toplantı talep eden Tatlı, görüşmenin ardından yeni bir yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı aldı.

Anadolu Ajansı ise daha sonra tüm MHK üyelerinin, istifalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'na sunduğunu bildirdi.

MHK yönetiminde Serdar Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu bulunuyor.

Kurulun üyelerinden Metin Tokat ise önceki gün istifa etmişti.

TFF'den henüz son istifalarla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yöneten Serdar Tatlı, hakem olarak en son 2006'da görev yapmıştı. Tatlı, 25 Ağustos 2020'de MHK Başkanı olmuştu.

DHA'ya göre TFF Yönetim Kurulu ilerleyen günlerde bir toplantı yaparak ya yeni MHK Başkanı'nı atayacak ya da belirlenecek yeni sisteme kadar geçici bir karar alacak.

MHK son dönemde, yapısı ve aldığı bazı kararlar ile hakem yönetimlerinden dolayı eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF, MHK'nın yeniden yapılandırması için görüşmeler yapıyordu.

Son 20 yılda 14 MHK görev aldı

Türk futbolunda son 20 yılda MHK yönetimleri 14 kez değişirken 10 farklı isim başkanlık yaptı.

Söz konusu süreçte Bülent Yavuz, Sabri Çelik, Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu, Zekeriya Alp, Kuddusi Müftüoğlu, Serdar Tatlı, Türk hakemlerini yöneten isimler oldu.

Son 20 yıl MHK'yi yöneten başkanlardan Yusuf Namoğlu 3, Sabri Çelik ile Zekeriya Alp ikişer farklı dönemde görev aldı.

