Galatasaray'da orta sahaya "kötü çocuk" bombası! Taraftarın ıslıkladığı Matteo Guendouzi Aslan oluyor!

Okan Buruk istedi, yönetim düğmeye bastı! Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Lazio'nun Fransız yıldızı Matteo Guendouzi'yi gözüne kestirdi. Bir dönem Ali Sami Yen'de ıslık yağmuruna tutulan ancak "Bu taraftarla gurur duyun" diyerek gönülleri fetheden hırçın yıldız için resmi temaslar başladı. İşte dev transfer harekatının detayları...

Emre Şen
Matteo Guendouzi

Matteo Guendouzi

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Lazio
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya dinamizm katacak bir isim arayan sarı-kırmızılı yönetim, rotayı İtalya'ya çevirdi. Hedefteki isim ise Galatasaray tribünlerinin hiç de yabancısı değil: Matteo Guendouzi!

İLK TEMAS SAĞLANDI!

Galatasaray da orta sahaya "kötü çocuk" bombası! Taraftarın ıslıkladığı Matteo Guendouzi Aslan oluyor! 1

Lazio forması giyen 24 yaşındaki Fransız orta saha için Galatasaray'ın resmi girişimlere başladığı iddia edildi. Yönetimin, 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü yıldızı transfer listesinin en başına yazdığı belirtildi.

ÖNCE ISLIKLANDI, SONRA ÖVDÜ: "BU ATMOSFER MÜTHİŞ"

Galatasaray da orta sahaya "kötü çocuk" bombası! Taraftarın ıslıkladığı Matteo Guendouzi Aslan oluyor! 2

Guendouzi ismi Galatasaraylılar için özel bir anlam taşıyor. Hırslı yapısıyla bilinen oyuncu, Marsilya formasıyla Avrupa Ligi'nde ve daha sonra Lazio formasıyla hazırlık maçında RAMS Park'a çıkmış, sarı-kırmızılı taraftarlarca yoğun şekilde ıslıklanmıştı.

Ancak Guendouzi, bu tepkilere saha içinde profesyonelce yanıt vermiş ve maç sonu yaptığı açıklamalarla taraftarın saygısını kazanmıştı. Fransız yıldız o günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir futbolcu olarak bu tarz atmosferlerde oynamaktan gurur duymalısınız. Burada müthiş bir atmosfer var. Taraftarlar takımlarının sürekli arkasında. Bu tarz taraftarlarla gurur duymalısınız. Biz buraya gelip bu güzel atmosferde oynamaktan dolayı mutluyuz."

PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO!

Galatasaray da orta sahaya "kötü çocuk" bombası! Taraftarın ıslıkladığı Matteo Guendouzi Aslan oluyor! 3

Galatasaray'ın gündemindeki Guendouzi, kariyerinin en olgun dönemini yaşıyor. Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Lazio ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon İtalyan ekibiyle 13 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Guendouzi, Fransa Milli Takımı formasını da 14 kez terletti. Lazio, oyuncuyu geçen yıl Marsilya'dan 13 milyon Euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

