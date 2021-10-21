SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Serdar Tatlı neden istifa etti? MHK'da flaş istifa! Serdar Tatlı kimdir?

Serdar Tatlı neden istifa etti? MHK'da flaş istifa! Serdar Tatlı kimdir?

21.10.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın istifa ettiği haberi sonrası Tatlı'nın istifa sebebi merak ediliyor. Peki Serdar Tatlı neden istifa etti? Serdar Tatlı kimdir? İşte ayrıntılar...

Serdar Tatlı neden istifa etti? MHK'da flaş istifa! Serdar Tatlı kimdir?

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifa ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. İstifa sonrası Serdar Tatlı'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Serdar Tatlı neden istifa etti?

SERDAR TATLI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini açıklamıştı. TFF'nin Merke Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı olurken, Serdar Tatlı'nın yardımcısı ise Metin Tokat olarak seçilmişti. Serdar Tatlı'nın şarkıcı İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu olduğu bilinmekte. Son gelişmelere göre Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.

Son haftalarda yaşanan hakem hataları sonrası Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu gündemle ilgili konuları görüşmüştü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF ile Kulüpler Birliği arasında yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasının konuşulmadığını söyleyerek "MHK ve diğer kurulların yapısıyla ilgili sıkıntılarımızdan bahsetmiştik. Bazı gelişmeler oldu fakat son haftalarda birçok takımın hakem standartlarıyla ilgili yaşadığı sıkıntılardan sonra federasyonla görüştük. Serdar Tatlı'nın istifası adına bir görüşme olmadı. Hakemlik sisteminde değişiklikler olması için Kulüpler Birliği Toplantısı'nda konuştuk.” demişti.

SERDAR TATLI KİMDİR?

t25_serdar-tatli-kimdir-kac-y-383

Serdar Tatlı 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Asıl mesleği memur olan Serdar Tatlı, baba mesleği olan hakemliğe 1988 yılında adım atmıştır. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girmiş olan Serdar Tatlı, 1992 yılından itibaren Türkiye'de hakemlik görevini yapmaktadır.

Serdar Tatlı Süper Lig 1997-1998 sezonunda hakemlik için düdük çalmaya başlamıştır. Süper Lig'de ise 119 maçta düdük çalmıştır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHK'dan Fenerbahçe maçına Meler!MHK'dan Fenerbahçe maçına Meler!
104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia
Emin Kar kimdir, neden öldü? Emin Kar kimdir, neden öldü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Galatasaray sosyal medyayı yıktı!

Galatasaray sosyal medyayı yıktı!

1 Milyar Euro! Böylesi görülmedi

1 Milyar Euro! Böylesi görülmedi

Dünya devi kancayı taktı!

Dünya devi kancayı taktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kural tanımaz bir hakem gördük

Kural tanımaz bir hakem gördük

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.