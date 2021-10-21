Serdar Tatlı neden istifa etti? MHK'da flaş istifa! Serdar Tatlı kimdir?

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifa ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. İstifa sonrası Serdar Tatlı'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Serdar Tatlı neden istifa etti?

SERDAR TATLI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini açıklamıştı. TFF'nin Merke Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı olurken, Serdar Tatlı'nın yardımcısı ise Metin Tokat olarak seçilmişti. Serdar Tatlı'nın şarkıcı İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu olduğu bilinmekte. Son gelişmelere göre Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.

Son haftalarda yaşanan hakem hataları sonrası Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu gündemle ilgili konuları görüşmüştü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF ile Kulüpler Birliği arasında yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasının konuşulmadığını söyleyerek "MHK ve diğer kurulların yapısıyla ilgili sıkıntılarımızdan bahsetmiştik. Bazı gelişmeler oldu fakat son haftalarda birçok takımın hakem standartlarıyla ilgili yaşadığı sıkıntılardan sonra federasyonla görüştük. Serdar Tatlı'nın istifası adına bir görüşme olmadı. Hakemlik sisteminde değişiklikler olması için Kulüpler Birliği Toplantısı'nda konuştuk.” demişti.

SERDAR TATLI KİMDİR?

Serdar Tatlı 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Asıl mesleği memur olan Serdar Tatlı, baba mesleği olan hakemliğe 1988 yılında adım atmıştır. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girmiş olan Serdar Tatlı, 1992 yılından itibaren Türkiye'de hakemlik görevini yapmaktadır.

Serdar Tatlı Süper Lig 1997-1998 sezonunda hakemlik için düdük çalmaya başlamıştır. Süper Lig'de ise 119 maçta düdük çalmıştır.



