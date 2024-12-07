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Serdar Topraktepe: "Fenerbahçe maçı büyük şanstı"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.12.2024 22:07
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe'yi mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Topraktepe, "Camiamızın morale ihtiyacı vardı. Fenerbahçe'nin kuvvetli yönlerini analiz edip hem de engelleyi kazanmak istedik. Bunu da başardık." dedi.

Serdar Topraktepe: "Fenerbahçe maçı büyük şanstı"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte Serdar Topraktepe'nin açıklamaları;

"FENERBAHÇE MAÇI BÜYÜK ŞANSTI"

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"Uzun zamandır taraftarımızı mutlu edemiyoruz. Fenerbahçe maçı bu açıdan büyük şanstı. Fenerbahçe'yi yenerek onları birazcık mutlu etmek istedik. Oyuna gelirsek, iki takım da çok agresif oynadı. Geçişlerde onlar da biz de pozisyon bulduk. Daha çok pozisyon bulan biziz. İkinci yarı hamleler yapacaktık. Oyuncularımla da konuştuğumda, Tayyip sakatlıktan çıktı, Alex'e maçtan önce oynatacağımı söylemiştim, takım içine girmesini istemiştim. Gitti, iyi şeyler yaptı. Önce Rafa'yı kenarda oynattım. Orta sahayı yoğunlaştırıp, Fenerbahçe'nin kenarlardan geleceğini biliyordum. Hiçbir şekilde tereddüt etmedim. Rafa beni kenara atabilirsin, orta sahayı güçlendirebilirsin dedi. Rafa, nerede oynatırsak problem etmiyor, oynuyor. Bugün de iyi mücadele etti. Maçtan önce iyi mücadeleye ihtiyacımız var demiştim. İyi mücadele ettik. Sakatlıklar oldu, Emirhan da ağırlarıyla bitirdi. Ndour, Musrati'yi geriye çekerek karşılama yaptık. Maç sonlarında 1-0 ise bunlar olur. Oyuncular da koruma amaçlı çekilir. Önemli olan mücadeleye ihtiyaç vardı. Futbolcularımız çok kaliteli. İstediğimizi bugün aldık."

"CAMİAMIZIN MORALE İHTİYACI VARDI"

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"Camiamızın morale ihtiyacı vardı. Futbolcularımız da düşüyor. Çoğu futbolcu bunun bilincindeydi. Onlar da bu işin bilincindeydi. Hem Fenerbahçe'nin kuvvetli yönlerini analiz edip hem de engelleyi kazanmak istedik. Bunu da başardık. Beşiktaş'ın tüm futbolcuları oynamak zorunda, herkes oyun içine girmek zorunda. Bunu yapmaya çalışıyoruz."

"MÜCADELEYİ BÜTÜNLEŞTİRMEMİZ LAZIM"

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"Tüm futbolculara ihtiyacımız var. Chamberlain'in kalitesini söylememe gerek yok. Bu oyunculara Beşiktaş'ın ihtiyacı var, onların ihtiyacı var. Mücadeleyi, arkadaşlığı bütünleştirmemiz lazım. Bunu yapmaya çalışıyoruz şu anda."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
1 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe
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