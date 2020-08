Serdaroğlu köyünde vatandaşlar taşıma su ile ihtiyacını gideriyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyündeki su hattında sıklıkla meydana gelen teknik arızalar nedeniyle vatandaşlar mağduriyet yaşıyor.

Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünde iddialara göre Kurban Bayramından bu yana su problemi yaşanıyor. İçme grup suyu hattında sıklıkla meydana gelen teknik arızalar sebebiyle vatandaşlar taşıma su ile su ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde en temel ihtiyaç olan suyu ilkel şartlarda el arabalarında bidonlarla taşıdıklarını ifade eden köylüler, sorunun bir an önce çözülmesini istediler.

Köy muhtarı Seyfi Sefer ise "Bizim grup suyumuz var. İçme suyu. Buranın işletmesini biz bir arkadaşa verdik. Borular patlamıyor. Başlıklardan sürekli atıyor. Bayramdan beri su veremedik. Vatandaş haklı. Biz her gün çözüm arıyoruz. Bu gün yine bir patlak yapacağız. Her gün farklı bir sorun çıkıyor. Ne olacağını biz de şaşırdık. Konu bu. Özel İdareyi arıyoruz. Her yeri aradım. Sıkıntımız var. İşletmeyi alan arkadaş aldığına da pişman oldu. Bayramdan beri düzenli su veremedik. Tam su geldi. Depoya su bastık. Depoya su girdi ancak yine başka bir yerden teknik arıza yaşandı. Bu teknik arızayı yine onu çözmeye çalışıyoruz. Teknik arızaları giderip bir an önce vatandaşa su vermek için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.