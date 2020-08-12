YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Serdaroğlu köyünde vatandaşlar taşıma su ile ihtiyacını gideriyor

Serdaroğlu köyünde vatandaşlar taşıma su ile ihtiyacını gideriyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.08.2020 14:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyündeki su hattında sıklıkla meydana gelen teknik arızalar nedeniyle vatandaşlar mağduriyet yaşıyor.Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünde iddialara göre Kurban Bayramından bu yana su problemi yaşanıyor.

Serdaroğlu köyünde vatandaşlar taşıma su ile ihtiyacını gideriyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyündeki su hattında sıklıkla meydana gelen teknik arızalar nedeniyle vatandaşlar mağduriyet yaşıyor.
Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünde iddialara göre Kurban Bayramından bu yana su problemi yaşanıyor. İçme grup suyu hattında sıklıkla meydana gelen teknik arızalar sebebiyle vatandaşlar taşıma su ile su ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde en temel ihtiyaç olan suyu ilkel şartlarda el arabalarında bidonlarla taşıdıklarını ifade eden köylüler, sorunun bir an önce çözülmesini istediler.
Köy muhtarı Seyfi Sefer ise "Bizim grup suyumuz var. İçme suyu. Buranın işletmesini biz bir arkadaşa verdik. Borular patlamıyor. Başlıklardan sürekli atıyor. Bayramdan beri su veremedik. Vatandaş haklı. Biz her gün çözüm arıyoruz. Bu gün yine bir patlak yapacağız. Her gün farklı bir sorun çıkıyor. Ne olacağını biz de şaşırdık. Konu bu. Özel İdareyi arıyoruz. Her yeri aradım. Sıkıntımız var. İşletmeyi alan arkadaş aldığına da pişman oldu. Bayramdan beri düzenli su veremedik. Tam su geldi. Depoya su bastık. Depoya su girdi ancak yine başka bir yerden teknik arıza yaşandı. Bu teknik arızayı yine onu çözmeye çalışıyoruz. Teknik arızaları giderip bir an önce vatandaşa su vermek için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Serdaroğlu köyünde vatandaşlar taşıma su ile ihtiyacını gideriyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

İstanbul'da hırsızlık zanlıları bekçilere ateş açıp kaçtı

İstanbul'da hırsızlık zanlıları bekçilere ateş açıp kaçtı

50 yıl öncesini yeniden yaşadı

50 yıl öncesini yeniden yaşadı

Zonguldak Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:12
Sabah
05:52
Öğle
13:03
İkindi
16:54
Akşam
20:04
Yatsı
21:37

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Zonguldak Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Başkan Demirtaş kurban bağışını Kızılay’a yaptı

Başkan Demirtaş kurban bağışını Kızılay’a yaptı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Zonguldak’ta 250 Gram Bonzai Maddesi Ele Geçirildi

Zonguldak’ta 250 Gram Bonzai Maddesi Ele Geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.