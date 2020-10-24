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Şeref Sözü dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şeref Sözü'nde Adabeyli Adası'nda gerilim artıyor!

24.10.2020 02:22 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü'nün 3. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. . Cihan Adabeyli'nin, İsra ve bebeğinin bulunması için herkese rest çektiği fragmanda, Adabeyli Adası'nda gerilim giderek yükseliyor. Emsal'in "Bu bebek senin eve dönüş biletin!" sözleri dikkat çekerken "Yasemin'in kucağındaki bebek Ömer mi?" sorusu akıllara geliyor. "Cihan, İsra ve Ömer'i bulabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. İşte Şeref Sözü 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Show TV'de ekrana gelen, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Şeref Sözü'nün 28 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan'ın başrollerde oynadığı Şeref Sözü'nün yeni bölümüne Adabeyli Adası'ndaki gerilim damga vuracak.

Şeref Sözü (1)

ŞEREF SÖZÜ'NÜN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cihan'ın İsra ile evli olduğunu açıklaması Adabeyli Adası'nda büyük ses getirdi. Düğün gününde karım diye tanıttığı İsra ile birlikte adaya dönen Cihan başta Yasemin olmak üzere herkesi şoke etti. Yasemin sinirlerine hakim olamazken Mustafa'yı da alıp ortadan kayboldu ve intihar girişiminde bulundu. Tam o anda fenere gelen Cihan hemen suya atlayarak Yasemin'i kurtardı ancak bu sefer Mustafa kayıptı. Tüm ada Mustafa'yı bulmak için arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar hızla devam ederken evden ayrılan İsra, Mustafa'yı bulup limana getirdi. Adaya gelir gelmez yaşadığı yıkıcı olaylar yüzünden gitmek isteyen İsra, Cihan'ın başına gelenlerden kendini sorumlu tuttu ancak Cihan, İsra'yı bırakmadı. Öte yandan Adabeyli Adası'nda İsra'yı kabul etmeleri için herkesin evliliklerine inanması gerekiyordu.

Şeref Sözü (3)

Gerçek evli gibi davranan Cihan ve İsra'yı bu durum birbirine yakınlaştırıyordu ancak Emsal ve Cavidan, İsra'yı adadan göndermeye kararlıydı. Cavidan, İsra'yı adadan ayrılması ve bir daha geri dönmemesi için ikna etti. Sabah karanlığında Adabeyli Malikanesi'nden çıkan İsra adadan ayrıldı ancak verdiği bu kararın sonunda onu büyük bir tehlike bekliyordu. Teknenin kaptanı denizin ortasında durup silahını İsra'ya doğrulttu. İsra'dan çocuğunu bırakıp denize atlamasını istedi. Gerilimin giderek tırmandığı bu anlarda İsra denize atlamayınca adam silahını ateşledi ve İsra'yı vurdu. Kanlar içinde denize düşen İsra nasıl kurtulacaktı?

Şeref Sözü (4)

Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

ŞEREF SÖZÜ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şeref Sözü dizisi İzmir Dikili'deki Kalem Adası'nda çekiliyor. Çekimler, dizi için adeta yeniden inşa edilen 480 bin m2’lik bir adada yapılıyor.

Şeref Sözü (2)

Dizi tarihimizde ilk kez 480 bin m2 büyüklüğünde bir ada dizi platosuna dönüştürülürken, mekanda ‘Şeref Sözü’nün etkileyici hikayesine uygun olarak birçok düzenleme yapıldı. Dizinin çekildiği adada iç ve dış mekan olmak üzere 3 bin metrekarelik alan ‘Şeref Sözü’nün dünyasına uygun olarak dekore edilirken, Adabeyli Konağı’nın iç mekanları için adada yer alan turizm tesisi adeta baştan yaratıldı.

Şeref Sözü (3)

Kostümler için yaklaşık 1500 metre tekstil kullanılırken, 100’den fazla özel çiçek ve bitki ada iç ve dış mekanlarda kullanılmak üzere adaya getirildi. Adabeyli Konağı için birbirinden değerli ressamlar farklı tarzlarda orijinal tablolar çizdi ve Adabeyli Konağı evrensel bir bakış açısıyla post modern bir şekilde tasarlandı.

Şeref Sözü (4)

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