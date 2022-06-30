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Serel Yereli derin göğüs dekoltesiyle pencere önünde poz verdi! "Camdaki Kız diye ben"

30.06.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den ayrılan ve Londra'ya yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde müzik klibi için çekildiği jartiyerli pozlarıyla olay olan ve dekolteli paylaşımları çokça konuşulan Serel Yereli, son olarak derin göğüs dekoltesiyle pencere önünde poz verdi.

Serel Yereli derin göğüs dekoltesiyle pencere önünde poz verdi! "Camdaki Kız diye ben"

Geçtiğimiz dönemlerde jartiyerli pozları ve dekolteli fotoğraflarıyla gündem olan oyuncu Serel Yereli, yurtdışından yeni paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Yereli geçtiğimiz gün yaptığı bikinili paylaşımıyla olay olmuştu. Ünlü isim bu kez pencere önünde poz verdi.

SEREL YERELİ'NİN DEKOLTELİ PENCERE POZU OLAY OLDU!

İngiltere'de yaşamını sürdüren şarkıcı Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

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Ünlü şarkıcı, son olarak mavi renkli bikini paylaşımıyla takipçilerini büyülemişti.

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Yereli bu kez pencere önünde verdiği derin göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

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"CAMDAKİ KIZ DİYE BEN"

Ünlü isim paylaşımına ise "Camdaki kız diye ben" notunu düştü.

İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Serel Yereli
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