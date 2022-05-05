Serel Yereli'nin verdiği derin göğüs dekolteli poz olay oldu! Yeşillikler içerisinde paylaştı

Geçtiğimiz günlerde jartiyerli pozları ve dekolteli fotoğraflarıyla konuşulan Serel Yereli'nin paylaştığı sütyensiz fotoğrafına yorum yağmıştı. Yereli, şimdilerde taşındığı Londra'dan yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

GÖĞÜSLERİ KIYAFETİNDEN FIRLADI!

Yaşamını İngiltere'de devam ettiren şarkıcı Serel Yereli, paylaşımlarıyla oldukça ses getiriyor.

Ünlü şarkıcı, Bodrum Masalı isimli dizide canlandırdığı Alara karakteriyle tanınmıştı. Daha sonra sesini değerlendirmek isteyen Yereli İngiltere'ye taşınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sütyensiz giydiği crop top'uyla yorum yağmuruna tutulan isim, bu kez tişörtünden sarkan göğüsleriyle olay oldu.

"NESİN SEN EŞSİZ BİR TABLO MU?"

Fotoğrafa takipçilerinden çokça yorum ve beğeni gelirken Serel Yereli'nin paylaşımına "Yanıyorsun", "Nesin sen eșsiz bir tablo mu?" gibi yorumlar geldi.

"SOYUNSAYDIN TEMELLİ"

Bir takipçinin ise "Soyunsaydın temelli" yorumunda bulunması dikkat çekti.

İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



