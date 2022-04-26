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  4. Serel Yereli 'Oruç tutana saygı göster' yorumuna verdiği yanıtla gündem oldu

Serel Yereli 'Oruç tutana saygı göster' yorumuna verdiği yanıtla gündem oldu

26.04.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'daki cesur pozlarıyla adından söz ettiren Serel Yereli yeni pozuna yapılan 'Oruç tutana saygı göster bari' diyen takipçisini pas geçmedi. Uzun süredir İngiltere'de yaşayan şarkıcı ve oyuncunun yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Serel Yereli 'Oruç tutana saygı göster' yorumuna verdiği yanıtla gündem oldu

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, Instagram’dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla birçok kez gündeme geldi. Türkiye'yi kariyeri için terk eden ve İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Serel Yereli son olarak yemek yerken verdiği bir pozu paylaştı. Yereli'nin pozuna bir takipçisi "Oruç tutmuyorsun bari tutana saygı duy" diyerek tepki gösterdi.

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Serel Yereli bu tepkiye "Hahahah ne yaptım bro zorla ağzınıza yemek mi soktum?" yanıtını verdi. Serel Yereli'nin bu tavrını beğenen de tepki gösteren de vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Tutan tutmayana, tutmayan da tutana karışamaz.
aklı yok fikri var, oruç tutuyorsan ne işin var tiktokta instagramda? çıplak kadınları mı takip ediyorsun , sanane kadın istediğini yapar.
orun tutan buralarda gezmesin ozaman

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