Serel Yereli 'Oruç tutana saygı göster' yorumuna verdiği yanıtla gündem oldu

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, Instagram’dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla birçok kez gündeme geldi. Türkiye'yi kariyeri için terk eden ve İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Serel Yereli son olarak yemek yerken verdiği bir pozu paylaştı. Yereli'nin pozuna bir takipçisi "Oruç tutmuyorsun bari tutana saygı duy" diyerek tepki gösterdi.

Serel Yereli bu tepkiye "Hahahah ne yaptım bro zorla ağzınıza yemek mi soktum?" yanıtını verdi. Serel Yereli'nin bu tavrını beğenen de tepki gösteren de vardı.



