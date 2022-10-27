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Nükhet Duru'dan tayt isyanı! "Ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin"

27.10.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Nükhet Duru, kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Nüket Duru'nun sözleri sosyal medyada tepki çekti. "Ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin" diyen Duru'ya "Sen giyme" yorumları yağdı.

Nükhet Duru'dan tayt isyanı! "Ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin"

Şarkıcı Nükher Duru kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu itiraf etti. Ünlü isim ilginç açıklamasıyla tepki çekti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nükhet Duru, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık. Hiç sevmiyorum" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

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TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

"Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..."

Cüretkarımdır! Taytımı giyerim... Cüretkarımdır! Taytımı giyerim...

Nükhet Duru'nun sözlerine kadınlar sosyal medyada tepki gösterdi. "Bu nasıl saçma yorum" diyen çoğu sosyal medya kullanıcısı "Rahatsızsan bakma" dedi.

Duru'ya "Haklı" diyerek destek verenler de vardı.

NÜKHET DURU HAKLI MI?

Haklı
Haksız

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