Seren Serengil'den İmam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle Gülşen'e zehir zemberek sözler: "Derhal özür dilemeli!"

Şarkıcı Gülşen, konser sırasında İmam Hatipliler ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle gündem oldu. Nisan ayında verdiği bir konserdeki sözleri sosyal medyada paylaşılınca eleştiri oklarının hedefi olan ünlü şarkıcıya bir tepki de meslektaşı Seren Serengil'den geldi. Seren Serengil, “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri nedeniyle hskkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatılan ünlü şarkıcı Gülşen'e ilişkin yaptığı yorum da şu ifadeleri kullandı:

“Bir zahmet. Oraya din ve ahlak dersi alan pırıl pırıl kardeşlerimizin, kız kardeşlerimizin Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı bir okuldur. Bugüne kadar sapık çıktığını hiç görmedim. Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir. Ve bence öğrenmenin yaşı yok, din ve ahlak dersi alabilir”

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz Nisan ayında verdiği bir konserde bir kişiyle ilgili olarak "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dedi.

Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Gülşen'in bu sözleri tepkilere neden oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü şarkıcı şarkıcı hakkında, hakkında imam-hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konseri esnasında sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözler sebebiyle TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.

