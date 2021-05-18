Seren Serengil'den mayolu Maldivler pozları!

Seren Serengil, bir süredir beraber olduğu ve evleneceğini söylediği Mustafa Rahman Tohma ile Maldivler'de tatil yapıyor. Sağlık sorunları nedeniyle Söylemezsem Olmaz programına ara veren Serengil, tatilin keyfini çıkarırken çalışmayı da ihmal etmedi.

50 yaşındaki Seren Serengil, yeni çektirdiği fotoğrafları da sevenlerinin beğenisine sundu. Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yaptı.



Siyah yırtmaç detaylı mayosuyla kamera karşısına geçen ünlü sunucu, sere serpe poz verdi.

Seren Serengil'in bu pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.



