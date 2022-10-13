Seren Serengil'den Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar hakkında olay sözler! Evde terör estiriyormuş

Feyza Aktan'la olaylı şekilde boşanan Özcan Deniz, kısa süre sonra İranlı modacı Samar Dadgar'la sevgili olmuştu. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile evli olduğu esnada Samar Dadgar ile ilişki yaşadığı iddiaları gündemdeydi. Bu sebeple Deniz'in ailesi genç sevgiliyi istemiyordu.

"SABAH YATAK ODASINDA..."

Son olarak Deniz'in sevgilisi hakkında Seren Serengil'den bir iddia ortaya atıldı. Seren Serengil "Yer yerinden oynayacak. Boşanma esnasında Özcan evinde annesiyle yaşıyor, ablası da aynı evde. Fakat o süreçte Özcan kızı eve getiriyor. Boşanmadan daha... Anne ve abla bunu gizliyor. Kadın sabah yatak odasından yardımcıya mesaj atıyor, buraya gel şunu yap bunu yap. Ben bu mesajları okudum. Kadın da Özcan'ın ablasına gidip patlıyor" iddiasında bulundu.

Seren Serengil konuşmasının devamında "Özcan'ın ablasına tehditlerde bulunuyor. Kayıtlar aldım, beni kızdırma diyerek. Kadın da korkuyor, neyi çekiyor ne çekmiyor" dedi.

Seren Serengil daha sonra Özcan Deniz'in sevgilisinin yalan söyleyerek anne ve ablayı evden attırdığını da iddia etti.



