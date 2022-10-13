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Seren Serengil'den Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar hakkında olay sözler! Evde terör estiriyormuş

13.10.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feyza Aktan'la olaylı şekilde boşanan ve kısa süre sonra kendisinden 21 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'la birliktelik yaşamaya başlayan Özcan Deniz hakkında Seren Serengil'den çok konuşulacak bir iddia geldi. İddiaya göre genç sevgili Deniz'in ailesine terör estiriyor.

Seren Serengil'den Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar hakkında olay sözler! Evde terör estiriyormuş

Feyza Aktan'la olaylı şekilde boşanan Özcan Deniz, kısa süre sonra İranlı modacı Samar Dadgar'la sevgili olmuştu. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile evli olduğu esnada Samar Dadgar ile ilişki yaşadığı iddiaları gündemdeydi. Bu sebeple Deniz'in ailesi genç sevgiliyi istemiyordu.

"SABAH YATAK ODASINDA..."

Son olarak Deniz'in sevgilisi hakkında Seren Serengil'den bir iddia ortaya atıldı. Seren Serengil "Yer yerinden oynayacak. Boşanma esnasında Özcan evinde annesiyle yaşıyor, ablası da aynı evde. Fakat o süreçte Özcan kızı eve getiriyor. Boşanmadan daha... Anne ve abla bunu gizliyor. Kadın sabah yatak odasından yardımcıya mesaj atıyor, buraya gel şunu yap bunu yap. Ben bu mesajları okudum. Kadın da Özcan'ın ablasına gidip patlıyor" iddiasında bulundu.

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Seren Serengil konuşmasının devamında "Özcan'ın ablasına tehditlerde bulunuyor. Kayıtlar aldım, beni kızdırma diyerek. Kadın da korkuyor, neyi çekiyor ne çekmiyor" dedi.

Ekran Alıntısı

Seren Serengil daha sonra Özcan Deniz'in sevgilisinin yalan söyleyerek anne ve ablayı evden attırdığını da iddia etti.


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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Samar Dadgar Modacı moda feyza aktan
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