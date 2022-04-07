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  4. Seren Serengil doğum gününde Ece Erken ve Demet Akalın'ı paylaştı! Fotoğraf şoke etti

Seren Serengil doğum gününde Ece Erken ve Demet Akalın'ı paylaştı! Fotoğraf şoke etti

07.04.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil 51 yaş gününü evinde yaptığı bir parti ile kutladı. Doğum gününe daha önce küs olan Ece Erken ve Demet Akalın da katıldı. Serengil beraber verdikleri pozları paylaştı ama fotoğraflardaki aşırı filtre olay oldu. Demet Akalın bile kendini tanımadı.

Seren Serengil doğum gününde Ece Erken ve Demet Akalın'ı paylaştı! Fotoğraf şoke etti

51 yaşına giren Seren Serengil doğum gününü evinde kutladı. Kutlamada bir süre önce eşini kaybeden Ece Erken de vardı. Ece Erken ve zor günlerinde onu yalnız bırakmayan Demet Akalın doğum gününde beraber poz verdi.

Serengil ikili ve çocuklarıyla verdiği pozu aşırı filtreden geçirerek paylaştı. Paylaşım sosyal medyada büyük olay oldu.

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DEMET AKALIN BİLE KENDİNİ TANIMADI

Filtre ve photoshop'u abartan Seren Serengil dalga konusu oldu. Fofoğrafa "Kimse kimseye benzemiyor", "Demet'i tanıyamadım", "Oha filtreye gel hiçbiri kendine benzememiş" yorumları yağdı.

Ekran Alıntısı

Demet Akalın da fotoğrafta kendisini tanımadı. Akalın'ın bir mesajı sosyal medyada yayıldı ve Akalın burada şaşkınlığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Ece Erken Seren Serengil
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