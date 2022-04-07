Seren Serengil doğum gününde Ece Erken ve Demet Akalın'ı paylaştı! Fotoğraf şoke etti

51 yaşına giren Seren Serengil doğum gününü evinde kutladı. Kutlamada bir süre önce eşini kaybeden Ece Erken de vardı. Ece Erken ve zor günlerinde onu yalnız bırakmayan Demet Akalın doğum gününde beraber poz verdi.

Serengil ikili ve çocuklarıyla verdiği pozu aşırı filtreden geçirerek paylaştı. Paylaşım sosyal medyada büyük olay oldu.

DEMET AKALIN BİLE KENDİNİ TANIMADI

Filtre ve photoshop'u abartan Seren Serengil dalga konusu oldu. Fofoğrafa "Kimse kimseye benzemiyor", "Demet'i tanıyamadım", "Oha filtreye gel hiçbiri kendine benzememiş" yorumları yağdı.

Demet Akalın da fotoğrafta kendisini tanımadı. Akalın'ın bir mesajı sosyal medyada yayıldı ve Akalın burada şaşkınlığını ifade etti.



