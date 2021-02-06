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Seren Serengil doktor çıkışı görüntülendi! İşte son hali...

06.02.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Seren Serengil doktor çıkışı görüntülendi! İşte son hali...

‘Dumping sendromu’ hastalığıyla mücadele eden Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı'nda doktora geldi. Son aylarda 46 kiloya düşen Serengil, sağlık durumu hakkında konuştu.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; doktor çıkışı konuşan Seren Serengil, "Şimdi doktordan çıktım. Bana bir serum hazırladı. 'Sero serumu' bu serum sadece bana özel" diyerek şaşırttı.

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Bir süredir Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşayan Seren Serengil, konu evlilikten açılınca yönünü değiştirdi. Serengil, muhabirlerin "Düğün ne zaman? şeklindeki sorusunu, "Aman şimdi o konuları boşverin" diyerek geçiştirdi.
SEREN (2)

Seren Serengil, hafta sonunu sevgilisiyle kar tatili yaparak geçireceğini söyledi. Doktorunun tavsiyelerine göre hareket edeceğini söyleyen Serengil, haftada birkaç gün hastaneye giderek serum taktıracağını söyledi. Ünlü isim kilo kaybetmeye devam ederse tekrar ameliyat olacak. Hayalindeki kiloya ulaşmak için 4 yıl önce mide küçültme operasyonu geçiren Serengil, 25 kilo vermişti. Ünlü ismin o dönemde ameliyat olma kriterlerine uyup uymadığı uzun bir süre konuşulmuştu.


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