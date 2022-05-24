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Seren Serengil Gülşen'in kıyafetine ateş püskürdü! "Pavyon elbisesi gibi, ucuz duruyor"

24.05.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında bu kez Gülşen'in kıyafeti olay oldu. Ünlü şarkıcının sahne kıyafeti hakkında ağır eleştirilerde bulunan Seren Serengil, Gülşen'in seçtiği kıyafeti pavyon elbisesine benzetti ve ucuz bir kıyafet olduğunu söyledi.

Seren Serengil Gülşen'in kıyafetine ateş püskürdü! "Pavyon elbisesi gibi, ucuz duruyor"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Gülşen'in kıyafeti tartışma konusu oldu. Ünlü sanatçının tercih ettiği kıyafetleri ucuz olmakla niteleyen Seren Serengil, elbisenin maaliyetinin en fazla 200 TL olduğunu söyleyerek "Elbise demiyorum buna" yorumunda bulundu.

SEREN SERENGİL GÜLŞEN'İN KIYAFETİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Gülşen'in kıyafeti hakkında "Hiç yakıştıramıyorum. Kıyafet açıklığı ne ki yani? Ne oluyor ki?" ifadelerini kullanan Serengil, "Gülşen'in böyle bir vizyonu da yoktu. Zaten olsaydı sadece deniz kenarında giyilebilecek bir şeye elbise adını takmazdı." dedi.

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"ELBİSE DEMİYORUM BUNA"

Ünlü sanatçının giydiği fileli uzun elbise hakkında "Sahnede giyilebilecek bir şey değil" diyen Serengil, "Sahne en büyük şov yeri, yanlış anlaşılmasın. Ancak bunlar çok ucuz elbiseler, elbise demiyorum buna. Aslında pareo gibi, plaj elbisesi gibi" ifadesini kullandı.

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"EN FAZLA 200 TL"

Kıyafetin deniz kenarında ve klip çekiminde kullanıma uygun olduğunu söyleyen Serengil, elbisenin maaliyetinin de en fazla 200 TL olduğunu söyleyerek "Kimse kimsenin kıyafetine karışamaz ama ucuz duruyor " dedi.

PAVYON ELBİSESİNE BENZETTİ!

Serengil ayrıca elbiseyi pavyon elbisesine de benzetti ve geçtiğimiz günlerde Gülşen'in bir konserinde arkadaşının kucağına oturması hakkında da yorum yaptı.

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"EVDE BEKLEYEN ÇOCUĞUM VARSA BİR ADAMIN KUCAĞINA OTURMAM"

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Konser görüntülerine de ateş püsküren Serengil, "Benim evde bekleyen bir çocuğum varsa ben gidip de bir adamın kucağına oturmam" yorumunda bulundu.


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Seren Serengil
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