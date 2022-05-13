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  4. Seren Serengil Gülşen'in kıyafetini yorumladı! "Bunun şeyi görünmüş aşağısı..."

Seren Serengil Gülşen'in kıyafetini yorumladı! "Bunun şeyi görünmüş aşağısı..."

13.05.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen, Söylemezsem Olmaz ekibini mahkeme aracılığıyla hakkında konuşmaktan men ederek tedbir kararı aldırdı aldırmasına ama programda yine gündemdeydi. Seren Serengil Gülşen'in gündeme gelen son sahne kıyafetiyle ilgili konuşarak "Bunun şeyi görünmüş aşağısı..." yorumuyla şoke etti.

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Seren Serengil konuşma yasağını hiçe saydı. Gülşen'in çok konuşulan son sahne kıyafetini gören Seren Serengil kendini tutamadı. Seren Serengil Gülşen'in gündeme gelen son sahne kıyafetiyle ilgili konuşarak "İç çamaşırı yoktu. İç çamaşırı giyilmez ama bunun şeyi görünmüş aşağısı... Böyle bir şey olamaz çok üzüldüm ben bir kadın olarak" dedi.

Seren Serengil Gülşen'in tarzını çirkin bularak sözlerini sakınmadı.

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Sık sık Gülşen'i sert sözlerle eleştiren Seren Serengil konuşmasının devamında "Bacağını mahsus içe kıvırarak gösteriyor. Abi çocuğun var ya... Kendini düşünmüyorsan... Öyle plajlar var ki herkes üstsüz ama mutlaka alt bikinilerini giymek zorundalar… Düşün yani... Çirkin buluyorum" yorumunda bulundu.

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Seren Serengil
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