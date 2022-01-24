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Seren Serengil Hadise için "aklanma operasyonu" dedi! "Reza Bey'in avukatını aradım"

24.01.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz masası gündeminden Hadise'yi düşürmedi. Seren Serengil yine Hadise-Reza Sarraf hakkındaki yasak aşk iddiasını yeniden gündeme getirdi. Serengil "Bu tamamen bir aklanma operasyonu" iddiasında bulundu.

Seren Serengil Hadise için "aklanma operasyonu" dedi! "Reza Bey'in avukatını aradım"

Hadise'nin evlilik teklifi almasına dair en sert yorumları Seren Serengil yapıyor. Serengil Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Sarraf ile Hadise'nin aşk yaşadığına dair iddiaları yeniden gündeme getirdi. Serengil açıklamasında "Bu tamamen bir aklanma operasyonu" dedi.

Serengil açıklamasının devamında "Hadise radikal bir skandal yaşadı. Bunu kabul edin. Bu olayları örtbas etmek için. Böyle bir günahı yaşadın, özür dilerim kalbime söz geçiremedim, desen neyse. Burada aşkta yok para için miydi bu? Reza Bey'in avukatını aradım, avukat 'Gerçek' dedi. Ebru Gündeş'e çok üzüldüm ki onla da iyi değilim" dedi.


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Ebru Gündeş Hadise Seren Serengil
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