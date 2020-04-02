Seren Serengil hakkında şok iddia: Koronavirüs nedeniyle yardımcısını dövüp ormana attı

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, istenmeyen olaylara da neden oluyor. Şarkıcı Seren Serengil ve erkek arkadaşının, "koronavirüs korkuları nedeniyle Özbek asıllı yardımcılarını darp ettikleri ve ormana bıraktıkları, sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulunduklarına" yönelik iddialar savcılığa taşındı.

Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik tarafından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Mamatova'nın Seren Serengil'in evinde ve yanında yaklaşık 2 aydır çalıştığı ve Türkiye'de oturma iznine sahip olduğu belirtildi.

"HEPİMİZİ KORONA EDECEKSİN' DİYEREK SALDIRDI, TEKLEMEYE BAŞLADI"

Mamatova'nın, Serengil'in yanında 2 hafta çalıştığı, Serengil'in çalışma izni almaması üzerine işi bıraktığı ve Serengil'in başka bir yabancı uyruklu çalışandan memnun olmadığı için Mamatova'yı tekrar işe aldığı aktarılan dilekçede, "darp" ve "ormana bırakma" suçlarına ilişkin şu iddialar dile getirildi.

"28 Mart günü saat 09.00 sularında şüphelilerin evde olduğu saatte müvekkil Mamatova, 'çok yorgun olduğunu, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu, haftalık izin için dışarıya çıkacağını' belirtmiştir. Seren Serengil ise, 'Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz, hasta mısın bize bulaştırdın kaçıyorsun?' demiştir. Müvekkil, 'hasta olmadığını, böyle bir ithamın kırıcı olduğunu' belirtmiş ve 'işten ayrılıyorum o zaman' demiştir. Bunun üzerine Serengil, 'Siz hepimizi korona edeceksiniz' diyerek müvekkile saldırmış, saçından tutarak yere yatırmış ve tekmelemeye başlamıştır. Müvekkilimin çığlıklarını duyan, aynı evde yaşayan erkek arkadaşı Mustafa Tohma da odaya gelmiştir. Mamatova, burada uğradığı darp nedeniyle yüzünden yaralanmış, bir avuç dolusu saçı yolunmuştur. Yine o anda eve ilaçlama şirketinden gelen kişiler de odaya koşmuşlar ve olaya şahit olmuşlardır."