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Seren Serengil'in bilinmeyen kardeşleri! Çiçekçilik yapıyor...

04.12.2020 15:17 | Son Güncelleme:
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Youtube'da Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Gör Beni" programına konuk olan Seren Serengil, bilinmeyenlerini anlattı. Annesi ve babasından beş kardeşi olduğunu açıklayan Serengil, bu gerçeği ilk defa anlattı...

Youtube'da "Gör Beni" programında Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Seren Serengil, hayatı ve ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"PARANI PULUNU VERİYORUM, HİÇBİR ŞEY KULLANMA"

Armağan Çağlayan'ın babası Öztürk Serengil'e kızgın olup olmadığı sorusu üzerine Serengil, 'Kızgınım biraz. Çünkü ondan yola çıkarak bütün erkeklere parmağımı kaldırıyorum. Şimdi şöhret olabilirsin, paran olabilir, etrafında çok kadın olabilir her şeyin çok çok çok olabilir. Çocuğum olmadı belki ama çocuk dünyaya getiriyorsan, ilk önceliğin, senin isteklerinden önce, senin çocuğun olmak zorunda. O zaman çocuk yapma. Bizi dünyaya getirirken sormuyorsunuz. ' İki sene sonra sıkılıp bırakacağım, annenle ne haliniz varsa görün, paranızı pulunuzu veriyorum, ama psikolojini iyi tut, hiçbir şey kullanma diyemezsin.

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"ARIZALARI TRAVMALARI OLACAK"

Annemin hatası olur, sevginin bitmesini de anlamıyorum. Evlilik bu. Aldatılmadıkça, çok büyük bir hata olmadıkça bir başkasını sevip gidemezsin. Bunun sonu yok... Burada da bir çocuk var. Tek başına büyürse arızaları, travmaları olacak. Bunları da bir anne baba, bana göre düşünmek zorunda.

Babam beş yaşında bir kız çocuğunu bırakıp evden gitmemeliydi. Giden bütün erkeklere de bundan kızgınlığım.

Armağan Çağlayan'ın babasının diğer evlilikten çocukları olup olmadığı sorusu üzerine Seren Serengil dikkat çeken bir açıklama yaptı.

FİNLANDİYA'DA 3 KIZ KARDEŞ!

'Babam o hanım için gitmedi. Annemden sonra 5 defa evlendi. Son eşinden Finlandiyalı üç tane kızı var. Onları da çok seviyorum.

ABLASI ÇİÇEKÇİLİK YAPIYOR

Armağan Çağlayan'ın Anadolu Hisarı'nda çiçekçilik yapan kardeşini üzerine Seren Serengil, 'O benim ablam, annemin de ilk eşinden iki kızı var. Annem ilk eşinden ayrıldıktan 5 6 yıl sonra babamla evleniyor. Annemin iki, babamın üç tane çocuğu var ben tekim. Kardeşlerimi çok seviyorum.' açıklaması yaptı.

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