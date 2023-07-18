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Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek'in yeni aşkı bakın kim çıktı! Meğer İşte Benim Stilim yarışmacısıymış

18.07.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek sosyal medya paylaşımları, yeni imajı ve şarkılarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak çene estetiği (jawline) yaptırdığı iddiaları ortaya çıkan İpek, bu iddiaları doğrulamıştı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından aşkını ilan etti. Yeni sevgilisi bakın kim çıktı.

Bir dönem Seren Serengil ile evli olan ve olaylı bir boşanma süreci geçiren Yaşar İpek aradığı aşkı sonunda buldu. İpek'in 'Çakmak' şarkısının klibinde yer alan Sena Mülayim ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Yaşar İpek ve Sena Mülayim birlikte çıktıkları tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kalp emojisi ile paylaştı. Ünlü çiftin aşkı belgelenmiş oldu.

sena mülayim

Daha önce klibinde oynattığı kişilerle aşk yaşayan Yaşar İpek'in bir klip aşkı daha gerçek oldu.

sena mülayiiimm

Sena Mülayim ise daha önce Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen efsane program İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurmuştu.

sena 2

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