Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek'in yeni aşkı bakın kim çıktı! Meğer İşte Benim Stilim yarışmacısıymış

Bir dönem Seren Serengil ile evli olan ve olaylı bir boşanma süreci geçiren Yaşar İpek aradığı aşkı sonunda buldu. İpek'in 'Çakmak' şarkısının klibinde yer alan Sena Mülayim ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Yaşar İpek ve Sena Mülayim birlikte çıktıkları tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kalp emojisi ile paylaştı. Ünlü çiftin aşkı belgelenmiş oldu.

Daha önce klibinde oynattığı kişilerle aşk yaşayan Yaşar İpek'in bir klip aşkı daha gerçek oldu.

Sena Mülayim ise daha önce Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen efsane program İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurmuştu.



