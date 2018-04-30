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Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

Seren Serengil ve Yaşar İpek'in nişan törenine, Nur Yerlitaş'ın Murat Karabova'ya Deniz Seki ve Gülşah Saraçoğlu hakkında söyledikleri damga vurdu!

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Şarkıcı Seren Serengil ile 4.5 aylık sevgilisi şarkıcı Yaşar İpek dün akşam nişanlandı. Şile Casa Lavanda Bouique Hotel'de yapılan nişana ünlü isimler akın etti.

Kimisi modacı Nur Yerlitaş ve Bülent Ersoy gibi kapıdan uğradı kimileri ise içeride dilediğince eğlendi coştu!

Posta'nın haberine göre; bu coşku şarkıcı Lerzan Mutlu'nun Instagram hesabından Murat Karabova, Deniz Seki ve Gülşah Saraçoğlu'nun birlikte eğlendiğini gösteren videoyu paylaşınca son buldu!

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NUR YERLİTAŞ ÇİLEDEN ÇIKTI

Nur Yerlitaş, nişanın kapısında ise Murat Karabova'ya Gülşah Saraçoğlu ve Deniz Seki hakkında ağzına geleni söyledi!

''SENİN O TERZİ KARIYLA AYNI MASADA NE İŞİN VAR?''

Nur Yerlitaş, Murat Karabova'nın Gülşah Saraçoğlu ve Deniz Seki ile eğlendiğini gördüğü paylaşımın ardından nişanın yapıldığı mekâna geldikten hemen sonra Murat Karabova'ya ''Senin o terzi karıyla aynı masada ne işin var?.. Deniz kim, senin hayatına ne zaman girdi?'' cümlelerini sarf etti.

Şimdi gözler Deniz Seki ve Gülşah Saraçoğlu'nda.

Bu soruların cevabı ne olursa olsun belli ki bu olay daha çok büyüyecek!

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Nur Yerlitaş Seren Serengil yaşar ipek Deniz Seki Murat Karabova

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