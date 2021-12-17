Seren Serengil'in sağlığı nasıl? Seren Serengil ameliyata girerken sevgilisi paylaştı

Seren Serengil'in sağlık durumu merak konusu oldu. Zayıflık uğruna ameliyatlar olan ve dumping sendromuna yakalanan Serengil günden güne eriyor. En son 43,5 kiloya kadar düştüğünü belirten sunucunun organları da iflas etmek üzere olunca ameliyat için adım attı.

Bu sabah ameliyata giren Seren Serengil'in ameliyatı 6 saat sürecek ve riskli bir süreç mevcut. Risk taşıdığı için ameliyatına hiçbir doktorun girmek istemediğini açıklayan Serengil ameliyata alındı.

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ameliyathanenin önünden paylaşım yaptı.

Seren Serengil'in sevgilisi paylaşıma "Dualarınız bizimle olsun. İyi olacaksın hayatım" notunu düştü.

"ZOR BİR AMELİYAT OLACAK"

Seren Serengil daha önce yaptığı açıklamada "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler yaptırmazsam da yavaş yavaş... Vücut kaldıramayabilir ama... Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" demişti.

