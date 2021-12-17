MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil'in sağlığı nasıl? Seren Serengil ameliyata girerken sevgilisi paylaştı

Seren Serengil'in sağlığı nasıl? Seren Serengil ameliyata girerken sevgilisi paylaştı

17.12.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil sonunda ameliyat için adım attı ve bugün 6 saat sürecek bir ameliyata girdi. Organları iflas etmeye başlayan Serengil'in riskli ameliyata giderken fotoğrafını ise sevgilisi paylaştı. Herkes Seren Serengil'in durumunu merak ediyor. Sevgilisi konuyla ilgili paylaşım yapmadı.

Seren Serengil'in sağlığı nasıl? Seren Serengil ameliyata girerken sevgilisi paylaştı

Seren Serengil'in sağlık durumu merak konusu oldu. Zayıflık uğruna ameliyatlar olan ve dumping sendromuna yakalanan Serengil günden güne eriyor. En son 43,5 kiloya kadar düştüğünü belirten sunucunun organları da iflas etmek üzere olunca ameliyat için adım attı.

Bu sabah ameliyata giren Seren Serengil'in ameliyatı 6 saat sürecek ve riskli bir süreç mevcut. Risk taşıdığı için ameliyatına hiçbir doktorun girmek istemediğini açıklayan Serengil ameliyata alındı.

Seren Serengil'in sağlık durumu... Seren Serengil ameliyat öncesi rıza videosu çekildiğini açıkladı!Seren Serengil'in sağlık durumu... Seren Serengil ameliyat öncesi rıza videosu çekildiğini açıkladı!

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ameliyathanenin önünden paylaşım yaptı.

ütütütütkü

Seren Serengil'in sevgilisi paylaşıma "Dualarınız bizimle olsun. İyi olacaksın hayatım" notunu düştü.

Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?

"ZOR BİR AMELİYAT OLACAK"

Seren Serengil daha önce yaptığı açıklamada "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler yaptırmazsam da yavaş yavaş... Vücut kaldıramayabilir ama... Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
Olay sözler! ''Acun ters köşe yapmayı sever''Olay sözler! ''Acun ters köşe yapmayı sever''
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Eğer gerçekleşirse..." diyerek uyardı: Durum çok ciddi

"Eğer gerçekleşirse..." diyerek uyardı: Durum çok ciddi

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

Evden 240 kilometre uzaklıkta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

Evden 240 kilometre uzaklıkta bulundu! "Tüylerim diken diken oldu"

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

Çaldığı bıçağı Akşener'e hediye ettiği öne sürülen şüpheli gözaltında

Çaldığı bıçağı Akşener'e hediye ettiği öne sürülen şüpheli gözaltında

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.