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Seren Serengil: İsteyen kapalı gezer isteyen mayo giyer

19.05.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil'in son dönemde sağlık sorunlarıyla başı dertte. Bir deri bir kemik haliyle pozlarını paylaşan Serengil fotoğrafa düştüğü notla gündeme geldi.

Seren Serengil: İsteyen kapalı gezer isteyen mayo giyer

Seren Serengil yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hızla veriği kilolarla sevenlerini korkutuyor. Son olarak Maldivler'e giden Serengil bir fotoğraf paylaşarak kendisine soru soran turiste verdiği yanıtı takipçileriyle paylaştı.

Seren Serengil notunda şunları yazdı:

"Yine aldi beni bir hüzün... Çok seviyorum burayı. Belki de bu dünyada gibi bir yer değil ondan, masal gibi biraz cennet gibi...

Ekran Alıntısı

BİZ ARAP ALEMİNDEN FARKLIYIZ

Bir de havalı bir yanı bir TÜRK OTELİ; orada tüm tanıştığım insanlara bunu söylerken ki ifademi görseniz milliyetçi babanın kızıyız. Bir İngiliz müşteri çekimler esnasında gelip bana nereli olduğumu sordu dedim TÜRK'üm. Ohh really deyip kocasına Türk'müş dedi inanamayarak. Bizim ülkemiz müslüman bir ülkedir ama herkes yaşam biçiminde özgürdür dedim isteyen kapalı gezer isteyen mayo giyer kimse kimseye karışmaz. Biz Arap alemini de severiz tabii ama biz farklıyız bazen müslüman olduğumuz için ideolojimiz, yaşam tarzımız aynı sanılıyor ama bu doğru değil diye de araya sıkıştırdım.

Türk kadını ve Türkiye imajı yabancı filmlerde hep Kapalıçarşı kafada kep ya onların eskilerde kaldığını ince bir ayar vererek anlatmak iyi geldi bana. Herkes bir haddini bilsin di mi?"

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Anahtar Kelimeler:
Maldivler Seren Serengil
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
İslamiyet Sanki Arap Alemi için emredilmiş bir din.İstiyen sahiplenir ve emirlere uyar istemeyende yüce ALLAH a hesabını verir.
maldivlere gideceğine git namazını kıl. türk kadınının hakkında kınuşmak sanamı kaldı
sende o cümleleleri konusacak ingilizce varsa sirayla yuzume tukurebilirsiniZ

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