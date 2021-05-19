Seren Serengil: İsteyen kapalı gezer isteyen mayo giyer

Seren Serengil yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hızla veriği kilolarla sevenlerini korkutuyor. Son olarak Maldivler'e giden Serengil bir fotoğraf paylaşarak kendisine soru soran turiste verdiği yanıtı takipçileriyle paylaştı.

Seren Serengil notunda şunları yazdı:

"Yine aldi beni bir hüzün... Çok seviyorum burayı. Belki de bu dünyada gibi bir yer değil ondan, masal gibi biraz cennet gibi...

BİZ ARAP ALEMİNDEN FARKLIYIZ

Bir de havalı bir yanı bir TÜRK OTELİ; orada tüm tanıştığım insanlara bunu söylerken ki ifademi görseniz milliyetçi babanın kızıyız. Bir İngiliz müşteri çekimler esnasında gelip bana nereli olduğumu sordu dedim TÜRK'üm. Ohh really deyip kocasına Türk'müş dedi inanamayarak. Bizim ülkemiz müslüman bir ülkedir ama herkes yaşam biçiminde özgürdür dedim isteyen kapalı gezer isteyen mayo giyer kimse kimseye karışmaz. Biz Arap alemini de severiz tabii ama biz farklıyız bazen müslüman olduğumuz için ideolojimiz, yaşam tarzımız aynı sanılıyor ama bu doğru değil diye de araya sıkıştırdım.

Türk kadını ve Türkiye imajı yabancı filmlerde hep Kapalıçarşı kafada kep ya onların eskilerde kaldığını ince bir ayar vererek anlatmak iyi geldi bana. Herkes bir haddini bilsin di mi?"

