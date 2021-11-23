"Seren Serengil mi tehlikeli, Bircan Bali mi?" sorusuna bomba yanıt

Bircan Bali, Seren Serengil ve Deniz Akkaya'nın yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında bir ayrılık yaşanmıştı. Bali "Deniz Akkaya maalesef Söylemezsem Olmaz programında olmayacak" açıklamasında bulunarak Deniz Akkaya'nın programdan ayrıldığını duyurmuştu.

Ayrılık haberinin ardından sık sık bu konuda konuşan Akkaya'nın hedefinde genelde Seren Serengil oluyordu.

Akkaya Seyhan Soylu'nun kendisine sorduğu "Seren Serengil mi tehlikeli, Bircan Bali mi?" sorusuna bomba bir yanıt verdi.

Akkaya yanıtında "İşin komik tarafı benim tehlikeli anlayışımın çok dışında bu iki örnek. Donanımsız adam çok tehlikeli olamaz. Çapsızlık tehlike yaratmaz. 'Hangisi daha çapsız?' diye sor veriyim yanıtı.



