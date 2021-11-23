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"Seren Serengil mi tehlikeli, Bircan Bali mi?" sorusuna bomba yanıt

23.11.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Deniz Akkaya programdan ayrıldığı günden beri Seren Serengil ve Bircan Bali'yi hedef alıyor. Akkaya bu sefer de "Seren Serengil mi tehlikeli, Bircan Bali mi?" sorusuna bomba bir yanıt verdi.

Bircan Bali, Seren Serengil ve Deniz Akkaya'nın yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında bir ayrılık yaşanmıştı. Bali "Deniz Akkaya maalesef Söylemezsem Olmaz programında olmayacak" açıklamasında bulunarak Deniz Akkaya'nın programdan ayrıldığını duyurmuştu.

Ayrılık haberinin ardından sık sık bu konuda konuşan Akkaya'nın hedefinde genelde Seren Serengil oluyordu.

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Akkaya Seyhan Soylu'nun kendisine sorduğu "Seren Serengil mi tehlikeli, Bircan Bali mi?" sorusuna bomba bir yanıt verdi.

Akkaya yanıtında "İşin komik tarafı benim tehlikeli anlayışımın çok dışında bu iki örnek. Donanımsız adam çok tehlikeli olamaz. Çapsızlık tehlike yaratmaz. 'Hangisi daha çapsız?' diye sor veriyim yanıtı.

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Deniz Akkaya Seren Serengil
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