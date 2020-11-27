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Seren Serengil ve Bircan Bali arasında ne oluyor? Birbirlerini sildiler

27.11.2020 11:59 | Son Güncelleme:
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Seren Serengil ve Bircan Bali arasında ne oluyor? Birbirlerini sildiler

Söylemezsem Olmaz programında dengeler değişiyor mu? Programın eski sunucusu Bircan Bali ve yeni sunucularından Seren Serengil arasında ipler gerildi! İkili birbirini takipten çıktı.

Söylemezsem Olmaz programının yan yana oturan sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali arasında neler oluyor?

Seren Serengil ve Bircan Bali Instagram’da birbirini takip etmeyi bıraktı!

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Ayrıca Serengil, yayından çekilmiş bir kareyi paylaşırken de Bali’yi kesti. Bu olaylar, “İkilinin arasında bir küslük mü var?” dedirtti.

Söylemezsem Olmaz sunucuları Arto ve Seren Serengil arasındaki gerginlik yükseliyor! ‘Saygısızlığın lüzumu yok...’Söylemezsem Olmaz sunucuları Arto ve Seren Serengil arasındaki gerginlik yükseliyor! ‘Saygısızlığın lüzumu yok...’

Bali'nin bir süredir Serengil'in hedefinde olan Selin Ciğerci ile arasının iyi olduğu biliniyor. Serengil ve Bali'nin bu sebeple gerildikleri iddialar arasında...

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