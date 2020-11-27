Seren Serengil ve Bircan Bali arasında ne oluyor? Birbirlerini sildiler

Söylemezsem Olmaz programının yan yana oturan sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali arasında neler oluyor?

Seren Serengil ve Bircan Bali Instagram’da birbirini takip etmeyi bıraktı!

Ayrıca Serengil, yayından çekilmiş bir kareyi paylaşırken de Bali’yi kesti. Bu olaylar, “İkilinin arasında bir küslük mü var?” dedirtti.

Bali'nin bir süredir Serengil'in hedefinde olan Selin Ciğerci ile arasının iyi olduğu biliniyor. Serengil ve Bali'nin bu sebeple gerildikleri iddialar arasında...

