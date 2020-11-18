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Söylemezsem Olmaz sunucuları Arto ve Seren Serengil arasındaki gerginlik yükseliyor! ‘Saygısızlığın lüzumu yok...’

18.11.2020 09:46 | Son Güncelleme:
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Söylemezsem Olmaz sunucuları Arto ve Seren Serengil arasındaki gerginlik yükseliyor! ‘Saygısızlığın lüzumu yok...’

Hafta içi her gün Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Seren Serengil ve Arto arasında yeni bir polemiğin fitili ateşlendi. İkili Sadakatsiz dizisinin bir sahnesi nedeniyle gerginlik yaşadı. Seren Serengil’in Arto’ya verdiği cevap sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çarşamba geceleri Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisi Söylemezsem Olmaz sunucuları Arto ve Seren Serengil’i karşı karşıya getirdi. Cansu Dere’nin canlandırdığı Asya karakterinin kocanın ihanetinin intikamını almak için eşinin en yakın arkadaşıyla beraber olmasına dair Arto ve Seren Serengil farklı fikirler öne sürdü. Arto’nun yaptığı paylaşımda yalnızca Bircan Bali’yi etiketlemesi ise ikilinin arasını açtı. Arto’nun gönderisine Seren Serengil sert çıktı.

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‘SAÇMALAMAYA BAŞLADIN’

arto seren serengil

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterinin intikam planı Arto ve Seren Serengil'in arasını açtı. Söylemezsem Olmaz programında konuyu masaya yatıran ikili sosyal medya üzerinden de atışmaya devam etti. Arto sosyal medya hesabından, “Evli, onurlu bir kadın kocası aldatıyor diye kocasının en yakın arkadaşıyla beraber olur mu kardeşim? Ben onurlu bir kadının bu yapmayacağını düşünüyorum ya siz?” notuyla bir gönderi paylaştı.

Arto’nun paylaşımına Seren Serengil’den cevap gecikmedi. Serengil Arto’nun gönderisine, “Bak Arto saçmalamaya başladın. Ben öyle bir şey demedim daha fazla sinirlendirme istersen. İki aferin alacaksın diye saygısızlığın luzumu yok. Herkes benim duruşumu ve neyi anlatmak istediğimi bilir. Saçmalama istersen” yorumunu yaptı.

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