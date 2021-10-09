Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Ünlü şarkıcılar Edis ve Zeynep Bastık'ın seksi ve samimi dansı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yakın arkadaş olduklarını her fırsatta ifade eden ünlü şarkıcılar Edis Görgülü ve Zeynep Bastık, son yayınlanan dans videoları ile sosyal medyada 'yok artık' dedirtti. Sarmaş dolaş dans ettikleri görüntüler internete düşer düşmez yüzlerce tepki mesajı alan ünlü şarkıcılar, sosyal medyanın trend tabiriyle adeta 'linç yiyor.'



Sosyal medyada özellikle Zeynep Bastık'ın evli olmasına değinilirken, eşinin böyle bir videoya nasıl tepki vermediği ise tartışma konusu oldu.

İŞTE SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN O DANS VİDEOSU

Sosyal medyada Zeynep Bastık ve Edis'in seksi dans videosu çok tepki aldı.

-E yani ben eşimi bu şekilde görmek istemezdim

-Abi isterseniz beni de linçleyin ama bu olmaz ya... Sarılırsın öpersin en iyi en yakın arkadaşındır okey tamam anladım, ama bu görüntü hoş olmadı. Yani kadın evli o yüzden olmadı. Kadın erkek fark etmiyor. Edis de evli olsa hiç hoş bir görüntü olmazdı...

-Onlar show insanı, Zeynep klipte de sarılabilirdi erkeğe ki eşi menajeri zaten adam gülüp geçiyordur, takılmaz bile... Sanat camiası bizim hayatımız gibi değil, dans ediyo şarkılarını söylüyor o kadar.

-Biri evli, diğeri ne oldugu belli degil... Çok rahatlar kötü örnekler...

-Ben eşimi bu şekilde görsem artık eşim olmazdı.

-Çeken kişi Zeynep'in eşi zaten size ne yahu? Milletin ar namusu sizden soruluyor maşallah.

