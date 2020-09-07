Serena Williams, ABD Açık'ta çeyrek finalde

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 8. gününde 4. tur karşılaşmalarına devam edildi.
Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen 38 yaşındaki Serena Williams, Sakkari ile korta çıktı.
Rakibini 2 saat 28 dakika süren karşılaşmada 6-3, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Serena Williams, çeyrek finale yükseldi.
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