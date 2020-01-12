SPOR
  4. Serena Williams, anne olduktan sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı

Serena Williams, anne olduktan sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.01.2020 12:02 | Son Güncelleme

ABD'li tenisçi Serena Williams, Auckland Açık Turnuvası tek kadınlar finalinde karşılaştığı vatandaşı Jessica Pegula'yı 2-0 yenerek 3 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.

Serena Williams, anne olduktan sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı

Avustralya'nın Auckland kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 10 numarası Serena Williams ile klasmanın 82. basamağındaki Jessica Pegula karşılaştı.

Sahadan 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 38 yaşındaki Williams, 2017 Avustralya Açık'tan bu yana ilk, kariyerindeki 73. tekler şampiyonluğunu elde etti.

1 Eylül 2017'de Alexis Olympia isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren ABD'li sporcu, kortlara döndükten sonra çıktığı 5 finali de kaybetmişti.

Eski dünya 1 numarası Williams, elde ettiği 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanını elinde tutuyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında çıplak pozAyna karşısında çıplak poz
Yeni Malatyaspor ligin ikinci yarısı için iddialıYeni Malatyaspor ligin ikinci yarısı için iddialı
Yeni Malatyaspor’un ’Spor Köyü’ projesine arsa engeliYeni Malatyaspor’un ’Spor Köyü’ projesine arsa engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
serena williams Auckland Açık Turnuvası Jessica Pegula

En Çok Okunan Haberler

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Maçta ortalık karıştı! Aykut Kocaman çıldırdı

Maçta ortalık karıştı! Aykut Kocaman çıldırdı

Galatasaray'da ayrılık! Görüşme yapıldı

Galatasaray'da ayrılık! Görüşme yapıldı

Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması!

Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Juventus'tan Merih Demiral açıklaması

Juventus'tan Merih Demiral açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Çağlar Söyüncü 'Maçın Adamı' seçildi Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2

Çağlar Söyüncü 'Maçın Adamı' seçildi Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı

Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı

Yeni Malatyaspor ligin ikinci yarısı için iddialı

Yeni Malatyaspor ligin ikinci yarısı için iddialı

Yeni Malatyaspor’un ’Spor Köyü’ projesine arsa engeli

Yeni Malatyaspor’un ’Spor Köyü’ projesine arsa engeli

Altınordu'da rota Play-Off

Altınordu'da rota Play-Off

Gündüz sanayi sitesinde, akşam spor salonunda ter döküyor

Gündüz sanayi sitesinde, akşam spor salonunda ter döküyor

Milli tekvandocu İrem Yaman, İlbank'a transfer oldu

İrem Yaman, İlbank'a transfer oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.