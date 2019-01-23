SPOR

Serena Williams Avusturya Açık'ta elendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.01.2019 09:36 | Son Güncelleme

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, eski dünya bir numarası Serena Williams'ı 2-1 yenen 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, yarı finale yükseldi.

Serena Williams Avusturya Açık'ta elendi

Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar çeyrek final maçında, Çek Karolina Pliskova ile ABD'li Serena Williams karşılaştı.

Rod Laver Arena'da oynanan maçın ilk setini Pliskova 6-4 hanesine yazdırdı. İkinci seti 6-4 kazanarak maça yeniden ortak olan Serena Williams, 5-1 öne geçmesine karşın son seti 7-5, karşılaşmayı da 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

Pliskova, yarı finalde 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile eşleşti.

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiTürkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresi
Naomi Osaka yarı finaldeNaomi Osaka yarı finalde
Dünya rekortmeni Usain Bolt: Spor hayatım bittiDünya rekortmeni Usain Bolt: Spor hayatım bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
serena williams Karolina Pliskova melbourne Avustralya Açık Rod Laver Arena

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

G.Saray çeyrek finale göz kırptı!

G.Saray çeyrek finale göz kırptı!

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu

G.Saray'dan yeni forvet açıklaması!

G.Saray'dan yeni forvet açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Sporda 2018 yılı böyle geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yok artık Mayweather! Tarihe geçti

Yok artık Mayweather! Tarihe geçti

Jokeylerden tarihi karar

Jokeylerden tarihi karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serena Williams Avusturya Açık'ta elendi

Serena Williams elendi

Avustralya Açık’ta Naomi Osaka yarı finalde

Naomi Osaka yarı finalde

Dünya rekortmeni Usain Bolt: Spor hayatım bitti

Dünya rekortmeni Usain Bolt: Spor hayatım bitti

Emiliano Sala: İyi bir insan ve golü koklayan bir Güney Amerika savaşçısı

Emiliano Sala: İyi bir insan ve golü koklayan bir Güney Amerika savaşçısı

Türk Telekom sporcuları 2018 yılında 192 madalya kazandı

Türk Telekom sporcuları 2018 yılında 192 madalya kazandı

Milos Raonic ve Naomi Osaka Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Raonic ve Osaka çeyrek finalde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.