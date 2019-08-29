SPOR

Serena Williams ve Djokovic üçüncü tura yükseldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Serena Williams, Elina Svitolina ve Ashleigh Barty, tek erkeklerde ise Novak Djokovic üçüncü tura yükseldi.

Serena Williams ve Djokovic üçüncü tura yükseldi

ABD'nin New York kentinde başlayan ABD Açık Tenis Turnuvası'nda dünya 1 numarası Novak Djokovic, ikinci turda Arjantinli tenisçi Juan Ignacio Londero ile karşılaştı.

Mücadelede omzundan sakatlanan fakat oyunu bırakmayan Djokovic, dünya klasmanının 56. basamağındaki rakibini 2 saat 15 dakikada biten maçta, 6-4, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı. Son şampiyon Djokovic, üçüncü turda Denis Kudla ile Dusan Lajovic arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

SERENA KÖTÜ BAŞLADI İYİ BİTİRDİ

Tek kadınlarda dünya 8 numarası Serena Williams, ikinci tur mücadelesinde ABD'li genç tenisçi Catherine McNally ile korta çıktı. Klasmanın 121 numarası 17 yaşındaki McNally karşısında maça istediği gibi başlayamayan Williams, ilk seti 7-5 kaybetti. Skorda geriye düştükten sonra rakibine üstünlük kuran ABD'li tenisçi, 1 saat 54 dakika süren karşılaşmanın diğer setlerini 6-3 ve 6-1 kazanarak 2-1 galip geldi. Serena Williams, 3. turda Karolina Muchova ve Su-Wei Hsieh'in oynayacağı maçın galibiyle eşleşecek.

BARTY YOLUNA DEVAM EDİYOR

Dünya 2 numarası Ashleigh Barty, 2. turda ABD'li rakibi Lauren Davis ile karşılaştı. Avustralyalı tenisçi, 6-2 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 yendi ve üst tura çıktı. Barty, 3. turda Shuai Peng ve Maria Sakkari'nin oynayacağı maçın galibiyle eşleşecek.

ELİNA SVİTOLİNA, VENÜS WİLLİAMS'I ELEDİ

Günün diğer karşılaşmasında kadınlar 5 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, 39 yaşındaki ABD'li Venüs Williams ile karşılaştı. Svitolina, 1 saat 52 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi. Svitolina, bir sonraki turda Rebecca Peterson ile Dayana Yastremska arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Federer 100. maçından galibiyetle ayrıldıFederer 100. maçından galibiyetle ayrıldı
Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd açık tenis turnuvası serena williams Ashleigh Barty Elina Svitolina novak djokovic

En Çok Okunan Haberler

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Diagne müjdesi! Müthiş teklif!

Diagne müjdesi! Müthiş teklif!

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

F.Bahçe'de çifte ayrılık! 1. Lig'e gittiler

F.Bahçe'de çifte ayrılık! 1. Lig'e gittiler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Yeni Malatyaspor, Avrupa yolculuğuna iyi başladı

Yeni Malatyaspor, Avrupa yolculuğuna iyi başladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Olimpiyat vizesini ilk elemede almak istiyoruz'

'Olimpiyat vizesini ilk elemede almak istiyoruz'

Buğra Tugay Erdoğan ve Bediha Taçyıldız, Muaythai Dünya Şampiyonu

Buğra Tugay Erdoğan ve Bediha Taçyıldız, Muaythai Dünya Şampiyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serena Williams ve Djokovic üçüncü tura yükseldi

Williams ve Djokovic üçüncü tura yükseldi

Federer 100. maçından galibiyetle ayrıldı

Federer 100. maçından galibiyetle ayrıldı

Türkiye 3 - 0 Fransa (2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası)

Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!

Sivassporlu Muammer Yıldırım'ın mutlu günü

Sivassporlu Muammer Yıldırım'ın mutlu günü

Nedim Özbey: İyi bir dereceyle ülkemizi sevindirmek istiyoruz

'İyi bir dereceyle ülkemizi sevindirmek istiyoruz'

Sivassporlu Mert Hakan iddialı konuştu

Sivassporlu Mert Hakan iddialı konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.