MAGAZİN

Serenay Sarıkaya bornozlu fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.10.2018 19:51 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da bornozlu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Serenay Sarıkaya bornozlu fotoğrafını paylaştı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez bornozlu sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

serenay

Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Sarıkaya takipçilerinden tam not aldı. Sarıkaya'nın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Serenay çok güzelsin. Artık seni televizyon ekranlarında görmek istiyoruz. Çok özledik." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya bornoz instagram

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