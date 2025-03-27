Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Ayanoğlu soluğu Saraçhane'de aldı! Açtığı pankart dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB binası, bazı cadde ve sokaklarda eylemler başlatıldı. Ünlü isimlerin destek verdiği eylemlere Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Ayanoğlu'da katıldı.

İmamoğlu için Saraçhane'ye gelen Cansel Ayanoğlu açtığı pankart ile dikkat çekmeyi başardı.

Bir kız çocuğu annesi olan Cansel pankartının bir tarafına 'Highlighter linkini boşver... Çocuğumun geleceğini parlatmak için buradayım!' notunu düştü.

Ünlü isim pankartının diğer tarafında ise 'Burnuma gelmedi burnumuzdan geldi' ifadelerini kullandı.