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Fenomen dizi Arka Sokaklar'a sürpriz transfer! Yasemin Allen kadroya dahil oldu

Son olarak Dokuz Oğuz ve Bahar dizilerinde izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen şimdi de ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a dahil oldu. Yasemin Allen sürpriz bir polis rolüyle ekibe katılacak.

Fenomen dizi Arka Sokaklar'a sürpriz transfer! Yasemin Allen kadroya dahil oldu
Öznur Yaslı İkier

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Okar'ın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Barkın Şenüren ve Metin Arslan'ın yazdığı, D Media imzalı dizi reytingleri çok düşmezse 20. sezonu da görecek.

arka sokaklar

KADROYA DAHİL OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasemin Allen fenomen dizinin yeni transferi oldu. Aksiyon konusundaki başarılı performansıyla da tanınan Yasemin Allen’ın sürpriz bir polis rolüyle ekibe katılacağı söylentiler arasında...

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Yasemin Allen son olarak Dokuz Oğuz dizisinde 'Albay Tomris Toprak' karakterine Bahar dizisinde de 'Dora Ersoy' karakterine hayat vermişti.

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Yasemin Kay Allen, birkaç ay önce eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü ismin mutluluğu kısa sürmüştü.

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Yasemin Allen arka sokaklar
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