Fenomen dizi Arka Sokaklar'a sürpriz transfer! Yasemin Allen kadroya dahil oldu

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Okar'ın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Barkın Şenüren ve Metin Arslan'ın yazdığı, D Media imzalı dizi reytingleri çok düşmezse 20. sezonu da görecek.

KADROYA DAHİL OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasemin Allen fenomen dizinin yeni transferi oldu. Aksiyon konusundaki başarılı performansıyla da tanınan Yasemin Allen’ın sürpriz bir polis rolüyle ekibe katılacağı söylentiler arasında...

Yasemin Allen son olarak Dokuz Oğuz dizisinde 'Albay Tomris Toprak' karakterine Bahar dizisinde de 'Dora Ersoy' karakterine hayat vermişti.

Yasemin Kay Allen, birkaç ay önce eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü ismin mutluluğu kısa sürmüştü.