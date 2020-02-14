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Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkına Kerem Bürsin yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 12:19 | Son Güncelleme

Kerem Bürsin'e Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı soruldu! Kerem Bürsin eski aşkı Sarıkaya hakkında kısa bir yorum yaparak konuyu kapadı.

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkına Kerem Bürsin yorumu

Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz birlikteliği konuşulmaya devam ediyor. Atina'daki fotoğraflarla belgelenen aşk, Sarıkaya'nın da, "Her şey göründüğü gibi" sözleriyle itiraf edilmişti.

Dün akşam bir gala gecesine katılan Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bürsin, "O konulara girmek istemiyorum. Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun. Diyeceğim bu kadar" ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu da, "İlişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cem Bey ile Serenay Hanım'ı yakıştırdınız mı?” sorusuna, "Bu konularla ilgili konuşmuyorum. Sizce bu konularla ilgili yorum yapabilir miyim?” cevabını vermişti.

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