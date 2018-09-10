MAGAZİN

Serenay Sarıkaya'dan 1.5 milyonluk imza!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2018 10:28 | Son Güncelleme

Serenay Sarıkaya, bir jean firmasıyla yeniden anlaşma imzaladı. Oyuncunun, bir yıllık reklam kampanyası için 1 milyon 500 bin TL'ye anlaştığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya'dan 1.5 milyonluk imza!

Serenay Sarıkaya, geçen günlerde servetlik bir anlaşmaya imza attı!

Sadece dizilerin değil reklam kampanyalarının da aranılan ismi olan Serenay Sarıkaya, marka yüzü olduğu bir jean firmasıyla yeniden el sıkıştı.

27 yaşındaki oyuncu, bir yıllık anlaşma karşılığında ise iddialara göre 1 milyon 500 bin lirayı kabul etti.

BU KEZ KEREM BÜRSİN YOK!

Daha önce aynı firmanın reklamlarında sevgilisi Kerem Bürsin ile rol alan Serenay Sarıkaya, bu kez objektif karşısına tek başına geçecek.

PARTNERYaza damga vurduYaza damga vurdu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çıkartılan Deniz Çakır, Vurgun'da mı oynayacak?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çıkartılan Deniz Çakır, Vurgun'da mı oynayacak?
İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya reklam

En Çok Okunan Haberler

Yeni bilgiler ortaya çıktı! 'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu yanlış eve gidince yakayı ele verdi

Yeni bilgiler ortaya çıktı! 'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu yanlış eve gidince yakayı ele verdi

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

İstanbul merkezli dev operasyon! Tek tek gözaltına alınıyorlar

İstanbul merkezli dev operasyon! Tek tek gözaltına alınıyorlar

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hülya Avşar’dan genç sevgili açıklaması

Hülya Avşar’dan genç sevgili açıklaması

Ünlü isimler okul yıllarından paylaştı

Ünlü isimler okul yıllarından paylaştı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çıkartılan Deniz Çakır, Vurgun'da mı oynayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çıkartılan Deniz Çakır, Vurgun'da mı oynayacak?

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

Merve Boluğur'dan 'bikinili' poz! Önce paylaştı sonra sildi

Merve Boluğur'dan 'bikinili' poz! Önce paylaştı sonra sildi

Burcu Biricik makyajsız tanınmadı

Burcu Biricik makyajsız tanınmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.