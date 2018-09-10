Serenay Sarıkaya'dan 1.5 milyonluk imza!

Serenay Sarıkaya, geçen günlerde servetlik bir anlaşmaya imza attı!

Sadece dizilerin değil reklam kampanyalarının da aranılan ismi olan Serenay Sarıkaya, marka yüzü olduğu bir jean firmasıyla yeniden el sıkıştı.

27 yaşındaki oyuncu, bir yıllık anlaşma karşılığında ise iddialara göre 1 milyon 500 bin lirayı kabul etti.

BU KEZ KEREM BÜRSİN YOK!

Daha önce aynı firmanın reklamlarında sevgilisi Kerem Bürsin ile rol alan Serenay Sarıkaya, bu kez objektif karşısına tek başına geçecek.

