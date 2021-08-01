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Serenay Sarıkaya: Hayatta bana en ağır gelen şey...

01.08.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken ünlü isimler de çeşitli paylaşımlarla duygularını ifade ediyor. Son olarak Serenay Sarıkaya bir paylaşımda bulundu.

Serenay Sarıkaya: Hayatta bana en ağır gelen şey...

Serenay Sarıkaya yaşanan orman yangınlarıyla ilgili duygularını sosyal medyadan paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımında şunları söyledi:

"Güzel ülkemin başına gelen ve bitmeyen yangın felaketi sebebiyle çok üzgünüm... Hayatta bana en ağır gelen şey yaşam kaynağımız doğanın ve o doğaya ait tüm canlıların zarar görmesi... Günlerdir üzüntü ile takip ettiğim bu felaketin artık son bulmasını diliyorum. Yangını söndürme çalışmalarında emeği geçen, seferber olan, can veren herkese bu ülkenin bir evladı olarak minnetlerimi sunuyorum.

Lütfen hepimize ait olan bu eşsiz topraklara, doğamıza sahip çıkalım, koruyalım... Ben de üzerime düşeni yapmak için buradayım."

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Serenay Sarıkaya
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