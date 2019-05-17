MAGAZİN

Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy barıştı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2019 16:25 | Son Güncelleme

Şu sıralar Alice Müzikali'nde yer alan oyuncu Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy ile yeniden aşk yaşadığı iddialarına net cevap verdi.

Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy barıştı mı?

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığının ardından bu iddia çok konuşulmuştu. Bir mekan çıkışı görüntülenen Serenay Sarıkaya, 2015'te aşk yaşadığı ve daha sonra ayrıldığı Çağatay Ulusoy'la yeniden görüşmeye başladığı iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Muhabirlerin, "Çağatay Ulusoy'la tekrar barıştığınız ve görüştüğünüz söyleniyor" sorusuna "Yok öyle bir şey onlar tamamen magazinin uydurmaları. Daha önce de buna benzer çok haberler çıkmıştı. Photoshop olduğunu söylüyor benim bilgim dahilinde değil zaten" cevabını verdi.

Serenay Sarıkaya, "Şu anda arasa sizi konuşmak istese konuşur musunuz?" sorusuna ise kaçamak cevap vererek gazetecilerden uzaklaştı. (2. Sayfa)

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