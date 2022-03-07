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  4. Serenay Sarıkaya'nın 75 binTL'lik kombinini gören Ebru Şancı: Ben giymem, o burundaki ne ayı gibi...

Serenay Sarıkaya'nın 75 binTL'lik kombinini gören Ebru Şancı: Ben giymem, o burundaki ne ayı gibi...

07.03.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şancı yine 2. Sayfa programına konuk oldu. Galatasaraylı futbolcunun eşi olan eski model Ebru Şancı Serenay Sarıkaya'nın 75 bin TL'lik kombinini beğenmedi. Şancı oyuncunun burnundaki piercing'ine de olay bir yorum yaptı.

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz gün 75 bin TL'lik kombini ile dikkat çekti. Çantası 64 bin TL, gözlüğü 6 bin TL, küpesi ise5 bin TL olan Sarıkaya gündem olunca 2. Sayfa'ya katılan Ebru Şancı da konu hakkında yorum yaptı.

Ebru Şancı Serenay Sarıkaya'nın 75 binTL'lik kombinini beğenmekle kalmadı bir de oyuncunun burnundaki piercing'e taktı.

Şancı açıklamasında "Ben giymem, sen giymezsin o giymiş. Şu burnundaki ne ayılar gibi. Ben çocukken ayı oynatırlardı. Bu ne burunda hızma bu?"

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Ebru Şancı
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