Serenay Sarıkaya'nın davet elbisesi gündem olmuştu! Demet Akalın 'Almadım' diyerek fiyatını açıkladı

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisindeki başarılı performansıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim geçtiğimiz günlerde bir davete katılmış ve davet tarzıyla çok beğenilmişti.

Toz pembe bir elbise giyen Sarıkaya, göbek dekoltesi ve derin yırtmacı ile dikkat çekmişti. Sosyal medyada çok beğenilen Sarıkaya'nın davet tarzının bedelini ünlü şarkıcı Demet Akalın açıkladı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Akalın, Instagram sayfasının story bölümünde Serenay Sarıkaya'nın elbisesinin askıda halini paylaştı.

Akalın gönderisine '1300 euroydu almadım' notunu düştü.

