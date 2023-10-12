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  4. Serenay Sarıkaya'nın davet elbisesi gündem olmuştu! Demet Akalın 'Almadım' diyerek fiyatını açıkladı

Serenay Sarıkaya'nın davet elbisesi gündem olmuştu! Demet Akalın 'Almadım' diyerek fiyatını açıkladı

12.10.2023 14:39 | Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Devin Soykan karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde bir davete katılmış ve iddialı elbisesiyle dikkat çekmişti. Demet Akalın, Serenay Sarıkaya'nın elbisesinin fotoğrafını 'Almadım' diyerek paylaştı ve fiyatını açıkladı.

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisindeki başarılı performansıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim geçtiğimiz günlerde bir davete katılmış ve davet tarzıyla çok beğenilmişti.

Serenay Sarıkaya 1

Toz pembe bir elbise giyen Sarıkaya, göbek dekoltesi ve derin yırtmacı ile dikkat çekmişti. Sosyal medyada çok beğenilen Sarıkaya'nın davet tarzının bedelini ünlü şarkıcı Demet Akalın açıkladı.

Serenay Sarıkaya 2

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Akalın, Instagram sayfasının story bölümünde Serenay Sarıkaya'nın elbisesinin askıda halini paylaştı.

demet akalın elbises

Akalın gönderisine '1300 euroydu almadım' notunu düştü.

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Demet Akalın Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ karakteri

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