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Serenay Sarıkaya'nın Ezgi Mola paylaşımı gündem oldu

28.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya'nın Ezgi Mola paylaşımı gündem oldu

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, yakın arkadaşı Ezgi Mola ile yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla uzun bir süre konuşulmuştu.

Şimdilerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sarıkaya, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Yakın arkadaşı Ezgi Mola ile bir karesini yayınlayan güzel oyuncu, efektle şişmanlaştırılmış hallerini yayınladı.

Serenay Sarıkaya ve Yasemin Özilhan süper mini şortlarıyla pişti olduSerenay Sarıkaya ve Yasemin Özilhan süper mini şortlarıyla pişti oldu

Ezgi Mola ile Serenay Sarıkaya'yı görenler "Bu ne hal?" demeden edemedi.

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TARZIYLA SIK SIK GÜNDEM OLUYOR

Öte yandan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde ilginç tarzı ile sosyal medyanın dilinde düşmüştü. Serenay Sarıkaya'nın kısa taytının üzerine giydiği montuna "Bunu gerçekten beğenip mi aldın?" yorumları yapılmıştı.

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