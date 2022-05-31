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  4. Serenay Sarıkaya'nın göbeği açık sokak stili sosyal medyayı salladı! Pembeler içinde paylaştı

Serenay Sarıkaya'nın göbeği açık sokak stili sosyal medyayı salladı! Pembeler içinde paylaştı

31.05.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medcezir, Adanalı, Yer Gök Aşk gibi pek çok farklı dizide rol alan oyuncu Serenay Sarıkaya, oyunculuğu dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak mini etekli ve takım elbiseli paylaşımıyla olan olan isim, bu defa göbeği açık stiliyle sosyal medyada olay oldu.

Serenay Sarıkaya'nın göbeği açık sokak stili sosyal medyayı salladı! Pembeler içinde paylaştı

Şaşkın ve Plajda gibi film projeleriyle sektöre giren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan gelen göbeği açık paylaşım olay oldu. Ünlü oyuncu, şimdilerde Şahmaran dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor.

SERENAY SARIKAYA'NIN GÖBEĞİ AÇIK SOKAK STİLİ OLAY OLDU!

Yakın süreçte Burak Deniz ile başrolleri paylaşacak olan Serenay Sarıkaya'dan gelen pembe kıyafetli paylaşım ilgi odağı oldu.

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Sarıkaya'nın göbeği açık sokak stilini sergilediği paylaşıma takipçileri de kayıtsız kalmadı ve binlerce yorum ile beğeni yağdı.

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"SERENAY AURASI DİYE BİR ŞEY VAR"

Bazı takipçiler de "Serenay aurası ‘ diye bir şey var" "Allah bana ve kızlarına aurandan versin" gibi yorumlarda bulundu.

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"ÜSTÜNDEKİ HİÇ HOŞ OLMASA DA..."

Kimi takipçiler ise Sarıkaya'nın üzerindeki kıyafetin yakışmadığın savundu. Bir takipçi kıyafet hakkında "Bebeğim üstünde ki hiç hoş olmasa da sen çok güzelsin" yorumuyla dikkat çekti.

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Serenay Sarıkaya
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