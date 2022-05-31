Serenay Sarıkaya'nın göbeği açık sokak stili sosyal medyayı salladı! Pembeler içinde paylaştı

Şaşkın ve Plajda gibi film projeleriyle sektöre giren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan gelen göbeği açık paylaşım olay oldu. Ünlü oyuncu, şimdilerde Şahmaran dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor.
Yakın süreçte Burak Deniz ile başrolleri paylaşacak olan Serenay Sarıkaya'dan gelen pembe kıyafetli paylaşım ilgi odağı oldu.
Sarıkaya'nın göbeği açık sokak stilini sergilediği paylaşıma takipçileri de kayıtsız kalmadı ve binlerce yorum ile beğeni yağdı.
Bazı takipçiler de "Serenay aurası ‘ diye bir şey var" "Allah bana ve kızlarına aurandan versin" gibi yorumlarda bulundu.
Kimi takipçiler ise Sarıkaya'nın üzerindeki kıyafetin yakışmadığın savundu. Bir takipçi kıyafet hakkında "Bebeğim üstünde ki hiç hoş olmasa da sen çok güzelsin" yorumuyla dikkat çekti.
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