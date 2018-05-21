Serenay Sarıkaya’nın hayatı film oluyor!

Bir süredir hayatını film haline getirmeyi istediğini belirten Serenay Sarıkaya, hazırlıklara başladığını duyurdu. Filminin konusunu ise, "Bir genç kızın kendini bulma hikayesi" şeklinde özetledi. Başarılı oyuncu, gençliğini oynayacak kişiyi de belirlemiş.

2013 yılında yayınlanmaya başlayan 77 bölüm süren Medcezir dizisinin setinde tanıştığı Miray Daner'in küçüklüğünü oynamasını istediğini söyledi. Son dönemde yıldızı parlayan genç yıldızlardan biri olan Miray Daner, Medcezir'de Sarıkaya'nın kız kardeşi rolündeydi.

