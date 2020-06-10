Serenay Sarıkaya'nın mesajlarını ifşa etti!

2020 yılının bomba aşkı Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, magazin gündeminin dilinden düşmüyor. Sosyal medyada artık beraber fotoğraf paylaşmaya başalayan ünlü çift, herkesin ilgi odağı haline geldi. Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç da ikilinin hiçbir fotoğrafını kaçırmadan, sürekli yorumladı. Son olarak Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'la ilk kez fotoğraf paylaşarak yine magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını kalp emojisi koyarak paylaşan Sarıkaya'nın bu fotoğrafını da fenomen Alp Kılınç kaçırmadı ve yorumu yaptı.

Ünlü fenomen mesajları ifşa etti

Kılınç, Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın fotoğrafına "Ağa be nasip olur mu böyle bir ilişki" yorumunu yaptı.

Fenomen Alp Kılınç'ın yorumu üzerine Serenay Sarıkaya, ''Alp şansını çok mu zorluyorsun?'' mesajını attı. Kılınç, ''Abuuuv nasıl bir şans?'' cevabını verince ise Sarıkaya, ''Böyle bir şans'' yazdı.

Serenay Sarıkaya'nın mesajı üzerine ''Merak ettim umarım güzel bir şeydir'' mesajını atan Alp Kılınç'ı, Sarıkaya sosyal medya hesabından engelledi.

Alp Kılınç, Serenay Sarıkaya ile olan bu mesajları, Instagram hesabından ifşa etti ve "Şansımızı kullandığımız yere bakın" yorumunu yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde evlerinin havuzunda Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları basına sızdırılan görüntüler gündeme bomba gibi düşmüş, günlerce konuşulmuştu.

Hatta koronavirüs salgını süresince kilo aldığı gözlenen Serenay Sarıkaya'nın hamile olduğu iddiaları dahi dilden dile dolanmaya başlamıştı.

Bu haberler ve havuzdaki görüntüleri Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ı çileden çıkardı.

Olay sonrası mahkemeye giden Sarıkaya ve Yılmaz, savcılıktan karar aldırdı.