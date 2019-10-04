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Serenay Sarıkaya sesiyle büyüledi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 04.10.2019 14:21 | Son Güncelleme

Oyuncu Serenay Sarıkaya YouTube üzerinden yayınlanan bir talkshow programına konuk oldu. Sarıkaya, programda seslendirdiği şarkılarla adeta kulakların pasını sildi.

Şimdilerde Alice Müzikali’nde oynayan oyuncu Serenay Sarıkaya, talkshow programına konuk oldu. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de yıllardır adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, programda seslendirdiği şarkılarla izleyiciden tam not aldı.

“BAŞIMA GELEBİLECEK EN GÜZEL ŞEY”

Programda hakkında merak edilenleri anlatan Serenay Sarıkaya, “Alice, başıma gelebilecek en güzel şey. Hem çocukluğumdan beri böyle bir işin içinde olmayı çok istiyordum, hem de sizler gibi mesleğinde başarılı yerlerde olan insanlarla bunu yapabiliyor olmak beni çok şanslı hissettiriyor” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Şarkı

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