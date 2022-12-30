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Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in aşk yaşadığı iddiası "Yılın son aşkı" olarak çıktı! "Yılın son yanlış haberi" yanıtı

30.12.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Soydan ile kısa süre önce ayrılan Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Serenay Sarıkaya ise "Yılın son aşk bombası" söylemleriyle gündem olan haberi "Yılın son yanlış haberi" diyerek yalanladı.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in aşk yaşadığı iddiası "Yılın son aşkı" olarak çıktı! "Yılın son yanlış haberi" yanıtı

Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran dizisindeki partneri Burak Deniz'le aşk yaşadığı iddiasını gündeme bomba gibi düştü. Didem Soydan ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Deniz ile Sarıkaya'nın son günlerde yakınlaştığına dair iddialar "Yılın son aşk bombası" denilerek sosyal medyada gündem oldu.

İkilinin gündeme gelmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşadığı ileri sürüldü.

Ekran Alıntısı

Kısa sürede gündem olan aşk iddiasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Sarıkaya "Yılın son yanlış haberi, sakin" ifadelerini kullandı.

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Sarıkaya Cem Yılmaz ve Çağatay Ulusoy ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olmuştu.

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