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  4. Ve sonunda yakalandılar! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü görüntülenince...

Ve sonunda yakalandılar! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü görüntülenince...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.04.2024 14:44
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Bir süredir haklarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan ve geçtiğimiz günlerde Milano'ya tatile giden Serenay Sarıkaya ile mert Demir havalimanında objektiflere yansıdı. Beraber görüntülenmemek için tek tek çıkan ikili, soruları yanıtsız bıraktı.

Son olarak Aile dizisinde rol alan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu.

Hem Serenay Sarıkaya hem de Mert Demir konuyla ilgili sessizliğini koruyordu. Sosyal medyadaki yorumlarıyla dikkat çeken ikili, baş başa gittikleri Milano tatili dönüşü objektiflere yansıdı.

Muhabir Online'da yer alan habere göre, Türkiye'ye birlikte gelen ikiliden Serenay Sarıkaya, iddiaya göre basın mensuplarının olduğunu görünce sevgilisi Mert Demir'i valiz kısmında beklemesi konusunda uyardı.

MERTSERENAY

"ÇOK TATLISINIZ YA..."

Valizlerini aldıktan sonra havalimanından çıkan Sarıkaya, basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen özel hayatı hakkında konuşmak istemedi. Sarıkaya, soru soran muhabirlere, "Çok tatlısınız ya... Her seferinde bunu yapmanın bir anlamı yok ama! Söyleyecek bir şeyim yok" yanıtını verdi.

Oyuncudan 15 dakika sonra çıkış yapan Mert Demir de sorulara cevap vermeyerek oradan uzaklaştı.

Vitrin


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Serenay Sarıkaya mert demir Oyuncu sevgilisi
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