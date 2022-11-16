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  4. Sereserpe pozlar! Ayrıldıkları söylenen Icardi ve Wanda Nara tatile çıktı! Nara'nın verdiği pozlar yürek hoplattı...

Sereserpe pozlar! Ayrıldıkları söylenen Icardi ve Wanda Nara tatile çıktı! Nara'nın verdiği pozlar yürek hoplattı...

16.11.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile barıştı. Bir ayrılıp bir barışan ikili, Maldivlere 2. balayı için gitti. Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Wanda Nara, taraftarların yüreğini hoplattı.

Sereserpe pozlar! Ayrıldıkları söylenen Icardi ve Wanda Nara tatile çıktı! Nara'nın verdiği pozlar yürek hoplattı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Saha içinde olduğu kadar saha dışında da gündemden düşmeyen Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan paylaşımlar geldi. Geçtiğimiz ay ayrılan ikili barışarak balayına tatile gitti.

GÜLLERLE KARŞILADI, BUZLAR ERİDİ

Wanda Nara'nın İstanbul'a gelişinde güllerle dolu bir limuzinle karşılayan Icardi, Nara ile arasındaki buzları tamamen eritti. Barışan çift, 2. balayı tatillerini yapmak için Maldivlere gitti. Nara'nın yaptığı havuz paylaşımı ise yürek hoplattı...

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MENAJERLİĞİNİ YAPIYOR

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Icardi'nin Galatasaray'a gelmesinde büyük rol oynayan Wanda Nara, Arjantinli oyuncunun menajerliğini yapıyor. Kulüplere transferlerini planlayan eşi, Icardi'nin imaj haklarını da yönetiyor.

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Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray

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