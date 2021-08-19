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Serge Tabekou Manisa FK'da

19.08.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'u 4-3 yenerek sezona mutlu başlayan Manisa Futbol Kulübü, kanat oyuncusu Serge Tabekou'yu kadrosuna dahil etti.

Serge Tabekou Manisa FK'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, Kamerunlu hücum oyuncusu Serge Tabekou ile anlaştı. Son olarak Belçika'nın Royal Mouscron formasıyla top koşturan Kamerunlu futbolcuyla satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan yeni transfer Serge Tabekou, "Manisa Futbol Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum. Artık Manisa Futbol Kulübü için sahada en iyi şekilde mücadele vereceğim. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapıp, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

KAA Gent takımında profesyonel kariyerine başlayan 24 yaşındaki oyuncu, 2015-2016 Fransa ekibi Sedan'da kiralık olarak forma giydi.

2016-2017 sezonunda Belçika 1. Lig ekiplerinden OH Leuven'de forma giyen oyuncu, 2017-2018 sezonunda transfer olduğu U.S. Gilloise'de 3 sezon forma giydi ve 83 karşılaşmada görev aldı. 2019-2020 sezonunda U.S. Gilloise formasıyla 27 maçta 8 gol kaydeden Tabekou, 2020-2021 sezonunda Belçika 1. Lig A ekibi Royal Mouscron'a transfer oldu. Tabekou, Royal Mouscron formasıyla 30 maçın 21'inde ilk on bir oynadı ve 4 gol atıp 2 asist yaptı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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